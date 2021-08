Exposition Généa-logique Église du Vieux Saint-Sauveur, 17 septembre 2021 14:00, Caen.

Journée du patrimoine 2021 Église du Vieux Saint-Sauveur. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Exposition Généa-logique

*

Le collectif des Passeurs de songes associe les plasticiennes Hélène Lebéhot, Marie-Jeanne Pigny et Hélène Sauveur-Rivière aux musiciens de Midnight Revels. Ensemble, ces artistes cherchent à conjuguer la sensibilisation à l’art contemporain et la découverte du patrimoine culturel normand.

Cette exposition Généa-logique a été pensée autour de la notion de filiation. A travers leurs créations les artistes ont exploré la notion de parenté, les liens complexes avec leurs ascendants.

Les artistes ont également réfléchi à ce qui les a nourris, aux influences qui les ont façonnés, à leurs filiations artistiques.

Leurs créations plastiques et sonores se répondent, se complètent pour tenter d’explorer toutes les facettes de leur thématique.

*

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Votre smartphone et vos écouteurs vous permettront d’accéder à des bandes sons via des QR Codes.



Église du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 14000 Caen Caen 14000 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Appelée anciennement Saint-Sauveur du Marché ou halle au beurre, elle est l’une des plus anciennes églises de Caen et a été fondée au XIe s. Remanié successivement au XIIe s (deuxième étage de la tour), au XVe (nef et ses quatre travées), au XVIe (chœur composé de trois travées et d’une abside polygonale), au XVIIe (3e niveau de la tour lanterne surmonté d’une flèche, l’édifice fut délabré lors des bombardements du 6 juin 1944. II a fait l’objet depuis 25 ans d’importantes restaurations et accueille des manifestations culturelles. Il a été classé au titre des monuments historiques en 1951.

Crédits : © Benjamin Pigny Gratuit