Saint-Sulpice-des-Landes Eglise du vieux bourg Loire-Atlantique, Saint-Sulpice-des-Landes Visite découverte de l’église du vieux-bourg de Saint-Sulpice des Landes Eglise du vieux bourg Saint-Sulpice-des-Landes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Sulpice-des-Landes

Visite découverte de l’église du vieux-bourg de Saint-Sulpice des Landes Eglise du vieux bourg, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Sulpice-des-Landes. Journée du patrimoine 2021 Eglise du vieux bourg. Gratuit https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/selection/timeslotpass?productId=101739917270>mStepTracking=true

18 et 19 septembre Visite découverte de l’église du vieux-bourg de Saint-Sulpice des Landes * Ouverture exceptionnelle de l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice, classée Monument historique pour son riche décor peint datant du Moyen Âge. La visite permet d’appréhender l’art de la peinture murale à la fin du Moyen Âge et les sujets peints. Réservation obligatoire. Pass sanitaire demandé. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h15

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h15

*

Durée : 1h15. Réservation obligatoire et pass sanitaire demandé.

Eglise du vieux bourg Vieux-Bourg, 44540 Saint-Sulpice-des-Landes Saint-Sulpice-des-Landes 44540 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85047452.jpg 02 40 28 20 20 http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr https://twitter.com/GrandPatrimoine

L’église du vieux-bourg de Saint-Sulpice-des-Landes est classée monument historique depuis 1977 et a été acquise par le Département en 1979. Erigé au XVe siècle, cet édifice exceptionnel abrite des peintures murales qui illustrent notamment la vie du Christ. La qualité de ces fresques témoigne du savoir-faire des artistes de la période médiévale.

Crédits : © Région Pays de la Loire – Inventaire Général / Cl. D. Pillet- Y. Guillotin Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Sulpice-des-Landes Autres Lieu Eglise du vieux bourg Adresse Vieux-Bourg, 44540 Saint-Sulpice-des-Landes Ville Saint-Sulpice-des-Landes lieuville Eglise du vieux bourg Saint-Sulpice-des-Landes