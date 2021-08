Cholet Eglise du Sacré Coeur Cholet, Maine-et-Loire Cache-cache et jeu de piste au Sacré Coeur Eglise du Sacré Coeur Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Cache-cache et jeu de piste au Sacré Coeur Eglise du Sacré Coeur, 17 septembre 2021 16:00, Cholet. Journée du patrimoine 2021 Eglise du Sacré Coeur. Gratuit Handicap moteur|Handicap psychique

vendredi 17 septembre – 16h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Eglise du Sacré Coeur 25 boulevard Guy Chouteau, 49300 CHOLET Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire

02 41 22 48 86 http://www.sacre-coeur-cholet.org http://www.patrimoine-solidarites.org

Eglise située sur le plateau de Cholet

Crédits : Paroisse Sacré Coeur Gratuit

