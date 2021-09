Charolles Église du Sacré-Coeur Charolles, Saône-et-Loire Concert “Pange Lingua” : “la découverte de l’orgue” Église du Sacré-Coeur Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

Concert “Pange Lingua” : “la découverte de l’orgue” Église du Sacré-Coeur, 19 septembre 2021 17:00, Charolles. Journée du patrimoine 2021 Église du Sacré-Coeur. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 17h00 Concert “Pange Lingua” : “la découverte de l’orgue” * Mais hélas, l’orgue souffre souvent d’être si peu connu… Et tout d’abord, il n’y a pas “d’orgue”: il y a “les orgues”, car le style de l’instrument et de sa musique n’a pas cessé de changer de siècle en siècle, de pays en pays. Celui de Charolles a le franc-parler et la beauté des timbres de l’orgue français du début du XVIIème siècle: mais sa “clarté de diction” se prête à d’autres répertoires …

C’est ce que l’on découvrira grâce à l’organiste de renom Francis JACOB (Strasbourg) dont le parcours “Pange Lingua” propose des oeuvres de N. de Grigny, J.S. Bach et L. Couperin. *

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Placement et participation libres

Église du Sacré-Coeur Place de l’Église 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire

06 48 63 37 54 Crédits : L.Belton Gratuit

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Charolles, Saône-et-Loire Autres Lieu Église du Sacré-Coeur Adresse Place de l'Église 71120 Charolles Ville Charolles Age maximum 99 lieuville Église du Sacré-Coeur Charolles