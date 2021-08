« La fabuleuse histoire de Jeanne d’Arc » : Un récit écrit d’après les notes de son procès, par Nathalie Rocher, conteuse, suivi d’un débat Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux, 17 septembre 2021 20:30, Wimereux.

Journée du patrimoine 2021 Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux. Tarif habituel Handicap moteur https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-l-eglise-de-l-immaculee-conception-de-wimereux/evenements/la-fabuleuse-histoire-de-jeanne-d-arc-par-la-conteuse-nathalie-rocher

Vendredi 17 septembre, 20h30

« La fabuleuse histoire de Jeanne d’Arc » : Un récit écrit d’après les notes de son procès, par Nathalie Rocher, conteuse, suivi d’un débat

*

« La fabuleuse histoire de Jeanne d’Arc »

Un récit écrit d’après les notes de son procès,

par la conteuse Nathalie Rocher, suivi d’un débat…

Tarif : adulte : 8 € – Enfant : 5 €.

Billetterie :

au magasin « Sous le sable il y a », rue Carnot à Wimereux

sur place avant le spectacle dans la limite des places disponibles.

en ligne :

BILLETTERIE EN LIGNE (voir lien en annexe)

Bien entendu, cet événemet se déroulera dans le plus grand respect des normes sanitaires du moment dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

En prélude aux journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre, voici que nous sera contée la vie de d’une demoiselle dont la biographie fait partie intégrante du patrimoine national. « Un patrimoine pour tous ! »

Voici l’épopée de celle qui défia les hommes au pouvoir et retourna, en 2 ans, le destin de la France en osant le courage d’écouter ses voix.

Vous plongerez dans l’ambiance de la Guerre de Cent Ans et vous pourrez vivre ou revivre, voir et entendre, ses conversations avec ses voix, sa rencontre magique avec le Dauphin Charles, la victoire époustouflante d’Orléans, son verbe tranchant à l’occasion d’un procès inique.

Jeanne apparaît comme une femme démythifiée, portée par un amour infini et total, mais aussi aux prises avec le doute et la solitude. La grandeur de sa mission, son immense courage et sa force intérieure éveillent notre admiration…

Un récit de la vie et de l’épopée de Jeanne d’Arc conté d’après les notes de son procès.

Une expérience unique pour Adultes et Enfants à partir de 7 ans.

En partenariat avec l’association des Amis de l’Eglise de Wimereux (AEICW) au profit de la restauration de l’église de l’Immaculée Conception.

Ce récit raconté, initialement programmé au 22 mai 2020, puis le 18 septembre 2020, a donc été annulé deux fois en raison des confinements liés aux vagues de la pandémie COVID. Nathalie Rocher a ensuite aimablement accepté de reprogrammer son spectacle à la veille du week-end des Journées Européennes du Patrimoine 2021.

*

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

*

Adulte : 8 € – De 7 à 18 ans : 5 €



Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux 9 rue du Chateau 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19274713.jpg 06 88 95 72 88 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/

L’église du Christ-Ressuscité, dans le quartier du Baston, a été construite à partir de 1974 par le curé de l’église de l’Immaculée Conception, afin de créer un lieu de culte plus proche de ce quartier populaire : de style inspiré du mouvement Bauhaus, quasiment monolithique en parallélépipède rectangle, elle est faite de panneaux de béton dans lesquels sont incrustés des claustra colorés qui laissent rentrer la lumière du soleil ; sa magnifique verrière abstraite (de François Chapuis) provient du couvent des Soeurs de Sainte Agnès d’Arras, et son « clocher », qui a la particularité d’être à l’écart de l’église, est construit sur un blockhaus de la seconde Guerre mondial ; il précède une immense croix de bois brut qui se dresse vers le ciel depuis le sommet de ce dernier. A l’intérieur de l’église, on découvre plusieurs oeuvres de Nicole Hémard…

Crédits : @AEICW Tarif habituel @AEICW