Visite des souterrains refuge de Habarcq Eglise d'Habarcq 62123, 18 septembre 2021 14:00, Habarcq.

Journée du patrimoine 2021 Eglise d’Habarcq 62123. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite des souterrains refuge de Habarcq

Souterrains refuge d’Habarcq

Venez découvrir l’histoire extraordinaire des carrières souterraines d’Habarcq. Ces souterrains, creusés à l’époque médiévale, ont servi pour l’exploitation de la craie à bâtir et ensuite lors des conflits et troubles des XVIe et XVIIe siècles, de refuges souterrains aux protestants et villageois.

Durant la première guerre mondiale, les souterrains ont servi de retraite aux soldats alliés qui ont laissé nombre de graffiti. Enfin, ces carrières ont servi d’abris de défense passive dura tla seconde guerre mondiale.

La visite des galeries ont une durée de 1h environ à 12m sous terre. Visite guidée et gratuite. Exposition sur le patrimoine souterrain des Hauts de France dans l’église.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée et visite gratuite, prévoir chaussures et vêtements adaptés. Un éclairage individuel est conseillé.



Eglise d'Habarcq 62123 habarcq Habarcq 62123 Pas-de-Calais

06.38.82.24.85 http://www.muches.fr

Visite des carrières souterraines ayant servi de refuge aux XVIe et XVIIe siècles et d’abris durant le première et seconde guerre mondiale. Visite de l’église et des souterrains guidée et gratuite. Exposition dans l’église sur le patrimoine souterrain des Hauts de France.

