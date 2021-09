Entremont Église d'Entremont Entremont, Haute-Savoie Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont Église d’Entremont Entremont Catégories d’évènement: Entremont

Haute-Savoie

Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont Église d’Entremont, 18 septembre 2021 10:30, Entremont. Journée du patrimoine 2021 Église d’Entremont. Gratuit|Sur inscription 04 50 97 38 37

Samedi 18 septembre, 10h30 Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont * Érigée au XIII ème et situé à côté d’une abbaye de la même époque, admirer sa façade recouverte d’une fresque et laissez vous conter son histoire par une guide. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

Église d’Entremont 74130 Entremont Entremont 74130 Haute-Savoie

