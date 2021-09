Villiers-sur-Yonne Église de Villiers sur Yonne Nièvre, Villiers-sur-Yonne Eglise Saint Martin de Villiers sur Yonne Église de Villiers sur Yonne Villiers-sur-Yonne Catégories d’évènement: Nièvre

Villiers-sur-Yonne

Eglise Saint Martin de Villiers sur Yonne Église de Villiers sur Yonne, 18 septembre 2021 10:00, Villiers-sur-Yonne. Journée du patrimoine 2021 Église de Villiers sur Yonne. Gratuit

18 et 19 septembre Eglise Saint Martin de Villiers sur Yonne * L’église Saint Martin de Villiers sur Yonne, est datée de 1838. Elle est bâtie en plan rectangulaire. De style moderne et d’inspiration renaissance. Son clocher est de plan carré a deux étages, il est percé au premier étage sur chacune de ses quatre faces de baies simple, au deuxième étage nous pouvons observer une horloge dans chacune de ses baies. Le fronton de l’édifice est triangulaire. Nef et bas-côtés terminés par trois absides. La toiture de l’édifice est couverte de petites tuiles plates en terre cuite de la région. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Église de Villiers sur Yonne Rue de l’Eglise 58500 VILLIERS SUR YONNE Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34224250.jpg Crédits : licence libre Gratuit LICENCE LIBRE

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Villiers-sur-Yonne Autres Lieu Église de Villiers sur Yonne Adresse Rue de l'Eglise 58500 VILLIERS SUR YONNE Ville Villiers-sur-Yonne lieuville Église de Villiers sur Yonne Villiers-sur-Yonne