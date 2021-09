Vesvres Eglise de Vesvres 21350 Côte-d'Or, Vesvres Visite guidée de l’église de VESVRES Eglise de Vesvres 21350 Vesvres Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vesvres

Journée du patrimoine 2021 Eglise de Vesvres 21350. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de l’église de VESVRES * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Eglise de Vesvres 21350 21350 VESVRES Vesvres 21350 Côte-d'Or

0686417019

Eglise du 11eme 12eme siècle

