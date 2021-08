Tourville-la-Campagne Eglise de Tourville la Campagne Eure, Tourville-la-Campagne Concert violon – piano Eglise de Tourville la Campagne Tourville-la-Campagne Catégories d’évènement: Eure

Concert violon – piano Eglise de Tourville la Campagne, 17 septembre 2021 18:30, Tourville-la-Campagne. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Tourville la Campagne. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 18h30 Concert violon – piano * Violon Alto : Valérie Grente

Piano : Bénédicte Lerouge de l’université du Neubourg *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 20h00

Eglise de Tourville la Campagne Rue Madeleine Fosse, 27370 Tourville la Campagne Tourville-la-Campagne 27370 Eure

06 07 55 56 80

Eglise XIIIe / XVIIIe siècles Site classé (1932)

Restaurations récentes dont un Tableau de St Sébastien de 1745.

Concerts 2/3 fois l’an

Crédits : © Amis de l’Eglise de Tourville la Campagne Gratuit

