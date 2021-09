Saint-Georges-des-Sept-Voies Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Maine-et-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies Visite de l’Eglise de St Pierre en Vaux Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-des-Sept-Voies

Visite de l’Eglise de St Pierre en Vaux Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies, 18 septembre 2021 09:30, Saint-Georges-des-Sept-Voies. Journée du patrimoine 2021 Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’Eglise de St Pierre en Vaux * La fondation de l’église remonterait au 11ème siècle. entourée de son cimetière, elle domine le village depuis le plateau où elle a été érigée.

A l’occasion de récents travaux de restauration, des fouilles ont mis à jour des vestiges antérieurs au 11ème siècle. de nombreuse ssépulmtures dans des sarcophages de falun et de tuffeau remontent au Haut Moyen Age. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Saint-Pierre en Vaux, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies 49350 Maine-et-Loire église romane

Crédits : Service culturel Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies Autres Lieu Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Adresse Saint-Pierre en Vaux, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Ville Saint-Georges-des-Sept-Voies lieuville Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Saint-Georges-des-Sept-Voies