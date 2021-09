Séderon Eglise de Séderon Drôme, Séderon Visite guidée de l’église, exposition Eglise de Séderon Séderon Catégories d’évènement: Drôme

18 et 19 septembre Visite guidée de l’église, exposition * Visite guidée de l’église, Exposition : alignement des façades des 3 rues de Séderon de 1875 à 1954 Plan-Maquette de Séderon en 3D

L’alignement des façades de la Grand Rue, de la Bourgade et de la Basse Rue.

Cadastre napoléonien de 1813

Posters de cartes postales anciennes accompagnés des photos actuelles prises du même point de vue

Diaporama de 150 cartes postales anciennes En complément, visite de l’église à 15 h le samedi et le dimanche. Le retable

Chemin de Croix, par André SEURRE (1902-1977)

Vitraux, par l’atelier THOMAS, maître verrier de Valence (26)

Stalles, par PASCAL père et fils, ébénistes d’Apt (84) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Eglise de Séderon Grand Rue 26560 Séderon Séderon 26560 Drôme

https://essaillon-sederon.net/spip.php?article654 Crédits : ®Essaillon Gratuit

