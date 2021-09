Saint-Sorlin Eglise de Saint-Sorlin Rhône, Saint-Sorlin Ca va jazzer ! Eglise de Saint-Sorlin Saint-Sorlin Catégories d’évènement: Rhône

Ca va jazzer ! Eglise de Saint-Sorlin, 18 septembre 2021 18:30, Saint-Sorlin
Gratuit

Samedi 18 septembre, 18h30 Ca va jazzer ! * A 18h30 : rendez-vous à l’espace Franck Rossi, route de Chaussan, pour une déambulation jazz avec Marcel Frontale (fanfare New Orléans). Après la déambulation, buffet musical. A 20h30 : le groupe “Invitation Quartet” vous propose un concert jazz dans l’église de St-Sorlin. A 23h : jam session *

samedi 18 septembre – 18h30 à 23h30

Entrée libre et gratuite

Eglise de Saint-Sorlin place Saint-Saturnin, St-Sorlin, Chabanière Saint-Sorlin 69440 Rhône

0478812133 http://www.chabaniere.fr Crédits : Association comité d’animation de St-Sorlin Gratuit

Age minimum 10 Age maximum 99