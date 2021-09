Nivillac Eglise de Saint-Cry Morbihan, Nivillac Messe animée en Musique et Vente de Fricassé au profit de la Paroisse Eglise de Saint-Cry Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac compte deux églises et une chapelle

Saint-Cry est restée longtemps une frairie de la paroisse de Nivillac dont elle est distante d’environ 7 km.

Une chapelle existait depuis les années 1500. Les différentes traces de fondations retrouvées en 1924 attestent que l’édifice fut plusieurs fois remanié ou complètement rebâti. Il possédait une piscine trilobée qui prouverait qu’on y baptisait au XIIIe siècle. Selon le livre de paroisse de 1923, « elle menaçait ruine » et sa reconstruction « était une entreprise très coûteuse ». Elle a finalement été rebâtie sur les anciennes fondations, de 1924 à 1926.

Puis, le 1er mars 1939, par mandement de Mgr Tréhiou, évêque de Vannes, Saint-Cry fut érigée en paroisse. L’église est agrémentée sur sa façade d’un lion en granit, don du maire de l’époque, P. Vigneron de la Jousselandière, et d’un chien, également en granit, provenant du château de Lourmois.

