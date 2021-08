Saint-Bardoux Eglise de Saint-Bardoux Drôme, Saint-Bardoux Visites commentée de l’église Saint-Ferdinand de Saint-Bardoux Eglise de Saint-Bardoux Saint-Bardoux Catégories d’évènement: Drôme

Visites commentée de l'église Saint-Ferdinand de Saint-Bardoux Eglise de Saint-Bardoux, 18 septembre 2021 Gratuit 04 75 79 20 86

Samedi 18 septembre, 17h00 Visites commentée de l’église Saint-Ferdinand de Saint-Bardoux * Au début des années 1880, la paroisse de Saint-Bardoux, quartier relevant alors de la commune de Clérieux, décide d’agrandir son église qui ne peut plus accueillir ses nombreux paroissiens. On fait appel à un architecte de renom, le Valentinois Ernest Tracol, qui conduit un chantier d’envergure. Les vitraux du chœur, réalisés par l’atelier Thomas viennent parfaire un ensemble décoratif de très belle qualité. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

Inscriptions souhaitées.

Eglise de Saint-Bardoux Le Village 26260 Saint-Bardoux

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38489380.jpg 04 75 79 20 86 http://artethistoire.valenceromansagglo.fr https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo

Eglise paroissiale Saint-Ferdinand (4e quart XIIe siècle ; 1851-1895) : située à l’emplacement du prieuré de Saint-Bardoux dépendant de l’abbaye Saint-Pierre de Vienne attesté depuis 844. Une cordée d’arcs romans est conservée sur le côté gauche de la nef, vestige possible de la reconstruction de ce prieuré en 1277. L’église est agrandie ou reconstruite en 1851, provoquant une intéressante dissymétrie de la petite nef bordée d’arcs romans à gauche et gothiques à droite. Plan basilical, nef flanquée de collatéraux, chevet à pans coupés, portail et percements an arcs brisés. Adjonction d’un clocher-porche orné de gargouilles sculptées à motif d’animaux fantastiques en 1895. Vitraux représentant les deux patrons du village, saint Baudile et saint Ferdinand (Vitraux de l’atelier Thomas dans le chœur). L’église, reconstruite au XIXe siècle, est désormais placée sous le vocable de Saint-Ferdinand.

