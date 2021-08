Visite libre de l’église de Saint André d’Hebertot Eglise de Saint André d’Hébertot, 18 septembre 2021 15:00, Saint-André-d'Hébertot.

Journée du patrimoine 2021 Eglise de Saint André d’Hébertot. Gratuit +33 6 70 86 66 82, contact@asadep.fr

Samedi 18 septembre, 15h00

Visite libre de l’église de Saint André d’Hebertot

*

A la rencontre de l’Art roman

Le choeur, la tour clocher et les murs de la nef sont d’art roman et datent des X° et XI° siècles. Une chapelle, côté nord, est de style ogival (appartient au style gothique).

De nombreux objets cultuels et culturels ont été restaurés comme une statue de la Vierge à l’Enfant du XVI°s, un chapier à tiroir en éventail et 4 tableaux.

*

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

*

Mesures sanitaires en vigueur



Eglise de Saint André d’Hébertot 14130 Saint-André-d’Hebertot Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29429023.jpg +33 http://www.asadep.fr

Eglise romane en plein coeur d’un joli village du Calvados. Sa construction démarre au XI° siècle et se poursuit au XI°siècle. Deux chapelles gothiques ont été rajoutées au XVII°siècle (sacristie et chapelle. Elle possède les bâtons de la Charité de Saint André ainsi que leur bannière, une statue de la Vierge à l’enfant en bois de poirier du XVI°siècle et un chapitre à tiroir en éventail.

Crédits : licence libre Gratuit licence libre