Concert "Passion Opérettes" Eglise de Saint André d'Hébertot, 18 septembre 2021 20:30, Saint-André-d'Hébertot.

Journée du patrimoine 2021 Eglise de Saint André d’Hébertot. Gratuit +33 (0) 6 70 86 66 82, contact@asadep.fr

Samedi 18 septembre, 20h30

Concert “Passion Opérettes”

L’opérette est apparue au milieu du XIXe Siècle et se situe dans la ligne commune du théatre et de la musique classique. L’opérette est à l’opéra comique ce que le vaudeville est à la comédie. Jacques Offenbach règnera en maître durant tout le Second Empire. Il sera suivi par Léo Delibes, Louis Varney ou encore André Messager et Franz Lehar.

Le Concertino composé de deux soparano, d’un baryton-basse et d’une pianiste se consacre à l’opérette et donne de nombreux concerts en Normandie.

Au cours d’un beau programme, nous écouterons entre autre :”J’ai deux amants”, “J’ai fait 3 fois le tour du monde, ou encore le “duo des Dindons”. Un retour vers les deux derniers siècles pour que l’Opérette perdure encore et encore.

Pour clôturer la soirée, le pot de l’Amitié sera offert.

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

Réservation conseillée et présentation d’un pass sanitaire obligatoire



Eglise de Saint André d’Hébertot 14130 Saint-André-d’Hebertot Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados

Eglise romane en plein coeur d’un joli village du Calvados. Sa construction démarre au XI° siècle et se poursuit au XI°siècle. Deux chapelles gothiques ont été rajoutées au XVII°siècle (sacristie et chapelle. Elle possède les bâtons de la Charité de Saint André ainsi que leur bannière, une statue de la Vierge à l’enfant en bois de poirier du XVI°siècle et un chapitre à tiroir en éventail.

Crédits : Gratuit licence libre