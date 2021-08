Queige Église de Queige Queige, Savoie L’église Sainte Agathe, son clocher et sa pietà Église de Queige Queige Catégories d’évènement: Queige

L'église Sainte Agathe, son clocher et sa pietà Église de Queige, 18 septembre 2021 17:30, Queige

Samedi 18 septembre, 17h30 L’église Sainte Agathe, son clocher et sa pietà * RDV samedi à 17H30 devant l’église. Visite animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire dans Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim.

Renseignement Fondation Facim : 04 79 60 59 00 *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

RDV samedi à 17H30 devant l’église

Église de Queige Chef-lieu, 73720 Queige, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Queige 73720 Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40116427.jpg?_ts=1623830293385 04 79 38 00 91 http://queige.fr

Église baroque du 17ème siècle avec une Piéta du 15ème siècle.

Crédits : © AC – Fondation Facim Gratuit AC – Fondation Facim

