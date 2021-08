Pommiers Eglise de Pommiers Pommiers, Rhône Visite de l’église Saint-Barthélémy Eglise de Pommiers Pommiers Catégories d’évènement: Pommiers

Rhône

Visite de l’église Saint-Barthélémy Eglise de Pommiers, 18 septembre 2021 14:00, Pommiers. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Pommiers. Gratuit

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

entrée libre masque obligatoire

Eglise de Pommiers rue de l’Eglise 69480 Pommiers Pommiers 69480 Rhône

06 19 23 81 69

Eglise du XII è au XVIII è s.

Crédits : ©assoc.pomerium Gratuit

