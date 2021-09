Poilly-sur-Tholon Église de Poilly-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon, Yonne Montée au clocher de Poilly-sur-Tholon Église de Poilly-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon Catégories d’évènement: Poilly-sur-Tholon

18 et 19 septembre Montée au clocher de Poilly-sur-Tholon * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

*

À partir de 12 ans | Prévoir des chaussures adaptées (escaliers et échelle de meunier)

Église de Poilly-sur-Tholon Chemin du fort, 89110 Poilly-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon 89110 Yonne L’église Saint-Germain a une origine fort ancienne ; la terre de Poilly fut en effet donnée par son saint patron, qui la possédait en propre, à l’église épiscopale d’Auxerre. La paroisse est citée dans plusieurs textes du IXème siècle. Au Moyen-Âge, l’édifice faisait partie d’un ensemble fortifié entouré de fossés, appelé le « Fort de Poilly ». Après la guerre de Cent ans, un nouveau chœur fut reconstruit dans le prolongement de la nef ; celle-ci, dont les murs remontent au XIIIème siècle fut à son tour enrichie au XVIème siècle d’un beau portail Renaissance où l’on pouvait encore lire au siècle passé la date de 1538. Enfin, la tour, détruite lors des guerres de Religion, fut reconstruite en bel appareil régulier et s’élève aujourd’hui à 52 m, et en 1690 une chapelle de caractère funéraire fut construite sur le flanc nord par Zacharie Thierrat, premier seigneur de Poilly. À l’intérieur, l’église possède un retable de pierre daté de 1629, classé Monument Historique, de même que la grille en fer forgé du chœur.

Crédits : Dejaune Quentin Gratuit

