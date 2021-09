Pierres Église de Pierres Calvados, Pierres Visite guidée de l’église de Pierres Église de Pierres Pierres Catégories d’évènement: Calvados

Visite guidée de l’église de Pierres Église de Pierres, 18 septembre 2021 14:00, Pierres. Journée du patrimoine 2021 Église de Pierres. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de l’église de Pierres * Venez visiter l’église de Pierres sur l’un des 5 créneaux proposés sur ces Journées Européennes du Patrimoine. Une fresque de la Guerre de Cent Ans ou encore les tombes de la famille Corday font partie des éléments incontournables que vous découvrirez grâce à Monsieur VILLEROY, historien local. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Entrée libre, sur les horaires proposés

Église de Pierres Pierres, 14410 Valdallière Pierres 14410 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64594446.jpg?_ts=1630575776447 0231684900 https://www.valdalliere.fr https://www.facebook.com/CommunenouvelledeValdalliere

L’église de Pierres regorge de trésors historiques, parmi lesquels une fresque de la Guerre de 100 ans, ainsi que les pierres tombales de la famille Corday.

Crédits : © Valdallière Gratuit © Pauline Julien – Bulle carrée

