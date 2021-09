Pierres Église de Pierres Calvados, Pierres Exposition multi-technique Église de Pierres Pierres Catégories d’évènement: Calvados

18 et 19 septembre Exposition multi-technique * Exposition multi-technique au sein de l’église de Pierres À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Pierres ouvre ses portes au collectif d’artistes et artisans O Val d’Art. Divers techniques seront exposées : peinture, sculpture, travail du tissu, du carton, de la céramique et tant d’autres ! *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Pass sanitaire exigé pour l’entrée dans l’église, extérieurs accessibles sans pass.

Église de Pierres Pierres, 14410 Valdallière Pierres 14410 Calvados

L’église de Pierres regorge de trésors historiques, parmi lesquels une fresque de la Guerre de 100 ans, ainsi que les pierres tombales de la famille Corday.

