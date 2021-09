Beaumesnil Eglise de Pierre-Ronde Beaumesnil, Eure Visite guidée de l’église de Pierre-Ronde Eglise de Pierre-Ronde Beaumesnil Catégories d’évènement: Beaumesnil

Eure

Visite guidée de l’église de Pierre-Ronde Eglise de Pierre-Ronde, 18 septembre 2021 14:00, Beaumesnil. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Pierre-Ronde. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de l’église de Pierre-Ronde * visites commentées *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Eglise de Pierre-Ronde Hameau de Pierre-Ronde, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche Beaumesnil 27410 Beaumesnil Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83078546.jpg 02 32 44 44 32 http://pierronde.fr

Eglise située sur le hameau de Pierre-Ronde entre Granchain et Beaumesnil.

Crédits : Licence libre Gratuit © Eglise de Beaumesnil

Détails Catégories d’évènement: Beaumesnil, Eure Autres Lieu Eglise de Pierre-Ronde Adresse Hameau de Pierre-Ronde, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche Ville Beaumesnil lieuville Eglise de Pierre-Ronde Beaumesnil