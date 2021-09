Néhou Eglise de Néhou Manche, Néhou Visite guidée : Petit peuple de nos vieux murs Eglise de Néhou Néhou Catégories d’évènement: Manche

Visite guidée : Petit peuple de nos vieux murs Eglise de Néhou, 19 septembre 2021 18:00, Néhou. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Néhou. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 18h00 Visite guidée : Petit peuple de nos vieux murs * Visite guidée nature en partenariat avec l’association Actions Biodiversité, Nature TEDD accompagnée d’une présentation historique de l’église St Georges de Néhou. Alors que la biodiversité est partout mise à mal, les cimetières et vieilles églises offrent parfois des oasis pour le petit peuple des vieux murs et ceux qui en dépendent. *

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h30

Eglise de Néhou 50390 Nehou Néhou 50390 Manche Crédits : © PAH Clos du Cotentin Gratuit

