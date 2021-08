Morancé Eglise de Morancé Morancé, Rhône Visite de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Eglise de Morancé Morancé Catégories d’évènement: Morancé

Visite de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Eglise de Morancé, 18 septembre 2021 17:00, Morancé. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Morancé. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption * *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

entrée libre masque obligatoire

Eglise de Morancé 7 Place de l’Église, 69140 Morancé Morancé 69480 Rhône

06 11 78 43 68 Crédits : ©B.Mulmann Gratuit

