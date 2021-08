Montsûrs Eglise de Montsûrs Mayenne, Montsûrs Randonnée de la Jouanne à Montsûrs Eglise de Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

Montsûrs

Randonnée de la Jouanne à Montsûrs Eglise de Montsûrs, 17 septembre 2021 14:00, Montsûrs. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Montsûrs. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h00 Randonnée de la Jouanne à Montsûrs * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

*

Eglise de Montsûrs Place de l’église 53150 Montsûrs Montsûrs 53150 Montsûrs Mayenne Crédits : © Pah Coëvrons-Mayenne Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Mayenne, Montsûrs Autres Lieu Eglise de Montsûrs Adresse Place de l'église 53150 Montsûrs Ville Montsûrs lieuville Eglise de Montsûrs Montsûrs