Ouverture de l'église Église de Ligny-le-Châtel, 18 septembre 2021 13:00, Ligny-le-Châtel. Journée du patrimoine 2021. Gratuit. Handicap moteur

18 et 19 septembre Ouverture de l’église * Partie romane et chœur Renaissance. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 19h00

Entrée libre

Église de Ligny-le-Châtel 89144 Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel 89144 Yonne

0614932779

Visite libre de l’église qui a la particularité de réunir une partie Romane et une partie Renaissance.

