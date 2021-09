Maurupt-le-Montois Église de l'Assomption Marne, Maurupt-le-Montois Visite de Maurupt-le-Montois Église de l’Assomption Maurupt-le-Montois Catégories d’évènement: Marne

Visite de Maurupt-le-Montois Église de l’Assomption, 19 septembre 2021 10:00, Maurupt-le-Montois. Journée du patrimoine 2021 Église de l’Assomption. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite de Maurupt-le-Montois * Venez découvrir ou redécouvrir l’église de l’Assomption et son clocher, le lavoir et le musée des objets anciens. Site essentiel lors de la Première Guerre mondiale, le village de Maurupt-le-Montois a subi de graves destructions. L’église de l’Assomption date des XIIe et XVe siècles. Elle sera classée au titre des Monuments historiques dès 1875. Le maître-autel ainsi que les murs du cimetière sont également classés. Le lavoir est conservé, il date du XIXe siècle. Rendez-vous Place du Général Toulorge pour une visite libre de l’église le dimanche de 10h à 17h30, avec accompagnement par petits groupes pour l’accès au clocher.

Attention, accès difficile pour les personnes à mobilité réduite et pour les jeunes enfants, les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Mêmes horaires pour la visite libre du musée des objets anciens. Accès libre au lavoir. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Gratuit. Accès au clocher par petit groupe toutes les 20/30 minutes avec accompagnement par un organisateur. ATTENTION, cause COVID-19, les accès à l’église et au musée seront obligatoirement soumis à la détention d’un pass sanitaire valide.

Église de l’Assomption 17 rue du Marechal Leclerc, 51340 Maurupt-le-Montois Maurupt-le-Montois 51340 Marne

La construction de l’église Notre-Dame de l’Assomption a duré du XIIe au XIVe siècle. Sa flèche de 22 mètres permettait de situer le village loin à la ronde. Au cours de la bataille de la Marne en septembre 1914, Maurupt-le-Montois a été détruit à 90%.

Depuis lors, l’église Notre-Dame de l’Assomption reste sans flèche. Sa tour carrée possède une horloge sur chacun de ses cotés, commandées toutes quatre par un mécanisme électrique réparé en mars 1991, après la réfection du clocher. La nef romane remaniée est de style flamboyant. Classée au titre des Monuments historiques en 1875, elle garde son vieux cimetière qui la ceint. © LPJ. (source : Petit-Patrimoine.com)

Crédits : Le lavoir du XIXe siècle – ©Jean-Christophe Paul Gratuit ©JCP / Mairie Maurupt-le-Montois

