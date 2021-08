Lapte Eglise de Lapte - Balcon du Velay Haute-Loire, Lapte Visite du balcon du Velay et du pendule de Foucault Eglise de Lapte – Balcon du Velay Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Visite du balcon du Velay et du pendule de Foucault Eglise de Lapte – Balcon du Velay, 19 septembre 2021 14:30, Lapte

Dimanche 19 septembre, 14h30 Visite du balcon du Velay et du pendule de Foucault

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

1 €

Eglise de Lapte – Balcon du Velay le bourg – 43200 Lapte Lapte 43200 Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 70 24 03 34 http://www.ot-des-sucs.fr

Surnommée le Bacon du Velay, l’église date du XIXe siècle s’impose au regard et offre un panorama à couper le souffle au sommet de son clocher..

