visite de l'église de la Trinité à Tourtour

Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre

visite de l’église de la Trinité à Tourtour

La chapelle de la Sainte Trinité, construite en 1670 grâce à une donation de l’abbé Serres que compléta la communauté de Tourtour, avait été confiée à l’origine à la confrérie des pénitents blancs. Sous le pavement se trouveraient les sépultures de plusieurs des membres de cette confrérie ainsi que des notables de Tourtour. Vendue comme bien national à la révolution, elle a été rendue au culte en 1806.

De longue date et aujourd’hui encore, les offices religieux ont lieu dans cette église durant la période hivernale.

L’association St Denis de Tourtour a fait restaurer deux tableaux religieux anciens (le couronnement de la Vierge et l’apparition de l’Ange) et des encadrements relatant le chemin de croix.

Une crèche de Noël avec de vieux santons provençaux y est installée à demeure.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

église de la trinité 2 place de la trinité 83690 Tourtour

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67532868.jpg 04 98 10 25 25 https://mairie-tourtour.fr/

Crédits : mairie de Tourtour Gratuit