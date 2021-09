Mauléon Église de la Trinité Deux-Sèvres, Mauléon Montée au clocher de l’église ! Église de la Trinité Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Dimanche 19 septembre, 15h00 Montée au clocher de l’église ! * *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Gratuit. Montée interdite aux enfants de moins de 10 ans. Prévoir chaussures confortables. Visite limitée à 10 personnes par groupe.

Église de la Trinité Grand’Rue, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres

Église du XIIe siècle plusieurs fois ruinée et reconstruite au XIXe siècle, possédant des boiseries intérieures du XIXe siècle.

