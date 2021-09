Quimper Eglise de la Trinité à Kerfeunteun Finistère, Quimper Les plaques et monuments de la seconde guerre mondiale à Quimper Eglise de la Trinité à Kerfeunteun Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Les plaques et monuments de la seconde guerre mondiale à Quimper Eglise de la Trinité à Kerfeunteun, 18 septembre 2021 14:30, Quimper. Journée du patrimoine 2021 Eglise de la Trinité à Kerfeunteun. Gratuit|Sur inscription https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

Samedi 18 septembre, 14h30 Les plaques et monuments de la seconde guerre mondiale à Quimper * Un bon moyen de découvrir une page de l’histoire de la ville en se souvenant de l’engagement des habitants quimpérois qui surent faire front face à l’occupant, lieux et personnages qu’il y a rencontrés. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Parcours pédestre mémoriel guidé / e-réservation, groupe limité / Pass sanitaire

Eglise de la Trinité à Kerfeunteun 3B rue de Missilien, Kerfeunteun, 29000 Quimper Quimper 29000 Kerfeunteun Finistère

Cette église comprend quelques éléments réemployés du manoir de la Forêt, démoli en 1943. Le clocher s’élève directement sur le mur pignon de face, équilibré par deux encorbellements symétriques situés de part et d’autre du pignon et fournissant appui à l’étage du beffroi divisé en trois piles parallèles pour fournir l’espace libre à l’oscillation des cloches.

