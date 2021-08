Visite guidée de l’église de Larodde Église de la Translation de Saint Martin, 19 septembre 2021 10:00, Larodde.

Journée du patrimoine 2021 Église de la Translation de Saint Martin. Gratuit|Sur inscription

Dimanche 19 septembre, 10h00, 16h00

Visite guidée de l’église de Larodde

L’association Larodde événementiel : art de vivre et ethnologie d’Artense a passé plusieurs mois à consulter les archives familiales, départementales et diocésaines, afin de retracer l’évolution de l’église de la Translation de Saint Martin à Larodde.

Suite aux observations des visiteurs à l’exposition Larodde : rites et transitions entre religion et croyance, l’association vous propose une visite guidée du lieu dans le but de pouvoir observer et découvrir sur place toutes ces informations collectées afin de comprendre et découvrir l’histoire et l’évolution de ce lieu.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

participation libre sur place



Église de la Translation de Saint Martin Larodde Larodde 63690 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57068240.jpg?_ts=1629376578529 0686792980 https://laroddeevenementie.wixsite.com/website

Eglise romane, fortement modifiée au cours du temps, son histoire est passionnante

