samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans

Eglise de la Madeleine Village de la Madeleine, 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique

La paroisse du village de la Madeleine ne date que de 1850. Son premier curé, l’abbé Loizeau, décide de construire une église en remplacement de l’ancienne chapelle de frairie exiguë. La nouvelle église, consacrée en 1860, est agrandie en 1895. Ce vaste édifice, de granit et de tuffeau, dessine avec son clocher une silhouette de style néo-roman.

