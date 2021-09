Albi Église de la Madeleine Albi, Tarn Concert Église de la Madeleine Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Concert Église de la Madeleine, 18 septembre 2021 20:30, Albi. Journée du patrimoine 2021 Église de la Madeleine. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique https://conferencesvocales.com

Samedi 18 septembre, 20h30 Concert * Après l’épaisseur et le tranchant du programme “Densité”, Les Conférences Vocales, dirigées par Laetitia Toulouse, proposent un programme plein de douceur et de joie. Fidèle à la marque de fabrique de l’ensemble, “O Nata Lux” est composé d’œuvres a cappella de compositeurs contemporains du monde entier. De l’Espagne à la Corée du Sud, de la Finlande aux États-Unis, de l’Irlande à Cuba, les pièces mettent à l’honneur des compositrices et compositeurs d’aujourd’hui. Ces femmes et hommes témoignent de notre époque, de ses troubles mais également de ses beautés intemporelles. Pour la deuxième fois, l’ensemble a fait appel à la chorégraphe Stéphanie Bonnetot pour s’affranchir du format habituel du concert. La mise en espace met en valeur chaque œuvre par une spatialisation particulière et développe l’attention du spectateur. L’église Sainte-Madeleine d’Albi, également appelée église de la Madeleine, est une église de l’archidiocèse d’Albi. Elle est située dans le département du Tarn, en France, à 500 mètres au nord de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, sur la rive droite du Tarn, dans le quartier de la Madeleine. Elle est comprise dans la zone tampon (secteur sauvegardé) de la cité épiscopale d’Albi. L’église de la Madeleine a été construite entre 1848 et 1851, à l’emplacement de l’ancienne chapelle du couvent des Capucins, par l’architecte toulousain Julien Rivet. Elle est une imitation de l’église de la Madeleine de Paris terminée en 1842 et dont les plans dataient de 1810. Cela explique son style Premier Empire inattendu au milieu du XIXe siècle. L’intérieur de l’église est resté intégralement blanc jusqu’en 1860, sans peintures murales ni vitraux. Sous l’égide du curé Michaud, des travaux d’embellissement sont réalisés à partir de 1860. La décoration intérieure a été conçue principalement par Alexandre Denuelleen 1861. On lui doit notamment la peinture de la voûte, des colonnes en faux marbre et les dorures des chapiteaux. La fresque du chœur et les médaillons de la voûte de la nef sont de Romain Cazes, les vitraux du toulousain Louis-Victor Gesta. Ceux du côté ouest ont été entièrement détruit en 2007 lors d’un orage de grêle. Ils ont été restaurés à l’identique par l’atelier Fleury de Toulouse. Le carillon est issu de la fonderie JB Poucel. 05 63 60 52 63

https://albi.catholique.fr/tarn-tourisme-catholique/eglises-du-tarn/albi-eglise-sainte-madeleine/ *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

*

Participation libre, pas de réservation nécessaire

Église de la Madeleine rue de la Madeleine, 81000 Albi Albi 81000 Tarn

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25989164.jpg Crédits : Licence Libre Gratuit

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Église de la Madeleine Adresse rue de la Madeleine, 81000 Albi Ville Albi Age maximum 99 lieuville Église de la Madeleine Albi