18 et 19 septembre

Exposition d’œuvres et découverte de l’église

Découverte du Marais et de l’église de Saint-Symphorien au travers d’expositions d’œuvres et de vistes guidées. Animation autour de la peinture, en extérieur, par des artistes bénévoles.

Deux rendez-vous à ne pas manquer !

Balade nature – samedi 18 septembre 2021

Cette balade nature sensorielle au fil des pas sera l’occasion d’apprendre ou de ré-apprendre à reconnaître les différentes essences végétales à tous les étages en utilisant ses cinq sens. Ce circuit d’environ 2 km permettra également de rappeler le rôle des haies champêtres, des lisières, des marais et d’aller à la rencontre des espèces animales qui en dépendent. Dépaysement garanti !

Fabienne Plissonneau – Guide Nature.

Visite guidée de l’église saint Symphorien – dimanche 19 septembre 2021

A l’écart du village de La Gripperie-Saint-Symphorien, l’église romane Saint-Symphorien, du XIIe siècle, fût bâtie sur les rives du Marais de Brouage et bénéficie d’un environnement préservé aux évocations champêtres. Cet édifice est classé au titre des Monuments historiques.

Jean-Paul RENOUX spécialiste de l’histoire locale, vous guidera tout au long de sa visite dans ce lieu chargé d’histoire.

Les sculptures de Christian Desbouis

Les artistes sculptent le métal depuis des millénaires. Christian Desbouis cintre, soude, étire ou martelle depuis maintenant trois ans et quel résultat ! A partir d’éléments métalliques de recupération, Christian Desbouis se montre audacieux, imaginatif. Les jantes, suspensions, vélos ou encore tôles deviennent de véritables œuvres d’art et vous racontent leur histoire. Une sélection de ses œuvres sera exposée dans l’église Saint-Symphorien.

La fresque murale de l’église Saint-Symphorien

A l’intérieur de l’église, une imposante peinture de plus de 14 mètres réalisée par Jean-Michel Benier, peintre à la réputation internationale, s’impose à nos regards au cours de l’été 2017. Cet artiste-peintre a réalisé cette fresque afin de susciter les dons nécessaires à la restauration de cet édifice.

Mêler le passé et le présent pour permettre de construire l’avenir, est peut-être l’idée directrice de cette œuvre. En effet, tout le génie de Jean-Michel Bénier est d’avoir combiné les époques au travers de portraits d’habitants du village et de personnages symboliques comme Symphorien, le saint patron du village ou l’abbesse Hildegard von Bingen et de redonner ainsi une forme de vie à ce lieu sacré.

Les reproductions d’aquarelles de Thérèse Rautureau

Thérèse Rautureau s’est inspirée des biotopes du littoral et particulièrement des plantes de l’Ile d’Aix pour réaliser une série de 21 aquarelles.

Matricaire maritime, pavot cornu, cryste marine, ou encore statice, fenouil et aubépines sont reproduites avec un soucis du détail qui force l’admiration.

On perçoit toute l’observation minutieuse et le geste précis de l’artiste. Ces dessins vont bien au-delà de la simple retranscription botanique de ces plantes, ils ouvrent notre regard sur cette nature si créative capable de s’adapter à tout environnement.

L’exposition de peintures sur le « marais de Brouage »

Le concours de peinture organisé par l’association Couleurs Patrimoine en 2019 avait pour thème « le Marais ». Les artistes avaient installé leurs chevalets à Brouage puis croqués les paysages subtils et poétiques de ce milieu naturel. La situation sanitaire n’a pas permis l’exposition de ces œuvres.

L’occasion est maintenant donnée de vous présenter ses créations. Huile, acrylique, aquarelle ou dessin, une large palette s’offrira à vous.

Présence de peintres pour la réalisation de tableaux libres avec comme sources d’inspiration le cadre architectural de l’église, de son environnement, du marais. Vous pourrez admirer ces passionnés en pleine création.

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.



Eglise de La Gripperie-Saint-Symphorien Rue de Saint-Symphorien, 17620 La Gripperie-Saint-Symphorien La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime

Construite sur un plan en forme de croix latine et, dès son origine (XIIe siècle), sur de grandes dimensions, l’église était destinée à recevoir les pèlerins qui venaient se presser autour d’une fontaine miraculeuse. Après les guerres de Cent ans, l’église romane fut englobée dans de nouvelles maçonneries du XVe siècle, ne laissant plus que la façade cantonnée de contreforts XVe, quelques pans de murs goutterots de nef, l’abside du chevet.

Deux bas-côtés furent ajoutés de part et d’autre du chevet s’achevant au droit de la première travée ouest de la nef au sud, de la travée sous clocher au nord. Au XIXe siècle, le couvrement du chœur fut refait en briques et plâtre ; les maçonneries, charpentes et couvertures firent l’objet de nombreuses reprises. La façade est percée d’un large portail à trois voussures en plein cintre, surmonté d’une grande fenêtre, tous très ornés.

La grande archivolte du portail présente, sous un cordon circulaire, trente-deux personnages debout. La plupart ont les bras levés et semblent danser ; d’autres paraissent jouer de divers instruments. La deuxième voussure est garnie de griffons accolés par le poitrail. La troisième est couverte d’arabesques en X. La haute fenêtre du premier étage comprend deux voussures très fouillées. L’une reproduit le motif des Vertus et des Vices. Le clocher est de forme circulaire, cas unique en Charente-Maritime.

Sur l’ancienne souche carrée a été édifiée une tour ronde coiffée d’une toiture conique. Huit demi-colonnes terminées en pointe garnissent son pourtour, percées de quatre fenêtres cintrées sans ornements. Le chevet du XVe siècle englobe l’ancienne abside demi-circulaire. Ses murs latéraux sont construits à l’alignement des extrémités de l’ancien transept. A l’intérieur, au centre du vaisseau, quatre gros massifs de maçonnerie, groupes de pilastres carrés, portent une coupole octogonale sur trompes avec trou à cloches. A droite, près de l’abside, a été aménagée une chapelle des reliques très surélevée, dont l’accès se fait par un escalier droit en pierre.

