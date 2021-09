Grandecourt Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine Grandecourt, Haute-Saône Exposition des oeuvres de Sylvie Nicod Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine Grandecourt Catégories d’évènement: Grandecourt

Exposition des oeuvres de Sylvie Nicod Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine, 18 septembre 2021 10:30, Grandecourt. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition des oeuvres de Sylvie Nicod * Dont : “le monde éphèmère”, “le bord des océans” et “le chant des oiseaux” *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h00

*

Entrée libre

Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine 16 Route de Vy-Lès-Rupt, 70120 Grandecourt Grandecourt 70120 Haute-Saône

0033 384676719 http://www.entresaoneetsalon.fr

L’église romane Sainte-Marie-Madeleine est un Monument Historique. C’est une ancienne église prieurale dont il subsiste sous le choeur une crypte (la seule de Haute-Saône) datant de 1142, des fresques du XIIème siècle représentant le jugement dernier, l’autel roman d’origine et des pierres tombales. En outre un très beau lavoir à pilastres se trouve sur une place aménagée en plein centre du village.

Crédits : Sylvie Nicod Gratuit

