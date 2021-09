Ferrières Église de Ferrières-Saint-Mary Cantal, Ferrières Visite commentée de l’église de Ferrières Église de Ferrières-Saint-Mary Ferrières Catégories d’évènement: Cantal

Visite commentée de l'église de Ferrières Église de Ferrières-Saint-Mary, 18 septembre 2021 10:00, Ferrières Journée du patrimoine 2021 Gratuit 04 71 20 61 88

18 et 19 septembre Visite commentée de l’église de Ferrières * Mairie – 04 71 20 61 88

Mesures sanitaires : masque et gestes barrières obligatoires, pas de pass sanitaire *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Église de Ferrières-Saint-Mary Ferrières Saint Mary Ferrières 15170 Cantal

Crédits : Mairie Ferrières Saint Mary

