Visite commentée de l'église de Dunières
Eglise de Dunières
Dunières, Haute-Loire

18 et 19 septembre Visite commentée de l’église de Dunières * Nouveauté: visitée adaptée pour les enfants. Visite commentée samedi et dimanche à 15h – Gratuit *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

entrée libre

Eglise de Dunières DUNIERES Dunières 43220 Haute-Loire

04 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr

Eglise romane du XIIème siècle classée Monument Historique. Chef-d’œuvre de l’art roman-poitevin, elle est unique en Velay. A découvrir: piliers quadrifoliés, porche roman, à l’intérieur les 3 nefs d’égale hauteur et les voûtes en croisée d’ogives (style gothique), le chœur roman avec l’abside et ces 2 absidioles

