Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée de l’Eglise de Chemilly sur Yonne * Découvrez des fresques découvertes lors de la restauration en 2009. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Eglise de Chemilly sur Yonne 89250 Chemilly sur Yonne Chemilly-sur-Yonne 89250 Yonne

03 86 52 63 57 http://www.123siteweb.fr/adcchemilly

Une église à la frontière du roman et du gothique avec ses fresques

