Chauriat Eglise de Chauriat Chauriat, Puy-de-Dôme De sainte-Marie à Saint-Julien Eglise de Chauriat Chauriat Catégories d’évènement: Chauriat

Puy-de-Dôme

De sainte-Marie à Saint-Julien Eglise de Chauriat, 18 septembre 2021 15:30, Chauriat. Journée du patrimoine 2021 Eglise de Chauriat. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h30 De sainte-Marie à Saint-Julien * En compagnie de trois historiens et historiens de l’art, laissez vous conter l’histoire incroyable de ses deux églises. Plongez-vous dans le passé d’une manière originale et laissez-vous embarquer grâce à la numérisation en 3 D de l’église Saint-Julien. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

*

Eglise de Chauriat 63117 Chauriat Chauriat 63117 Puy-de-Dôme Crédits : @MDT Gratuit

Détails Heure : 15:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Chauriat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Eglise de Chauriat Adresse 63117 Chauriat Ville Chauriat Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Eglise de Chauriat Chauriat