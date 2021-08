Chauriat Eglise de Chauriat Chauriat, Puy-de-Dôme Eglise de Chauriat : concert de l’ensemble Mandragore Eglise de Chauriat Chauriat Catégories d’évènement: Chauriat

Samedi 18 septembre, 17h30 Eglise de Chauriat : concert de l’ensemble Mandragore * L’ensemble Mandragore est créé en 2018, en Auvergne, par quatre musiciens qui, forts de leur expérience en musiques et danses anciennes du moyen-âge et de la Renaissace, se réunissent autour d’une passion commune. Ils ont ainsi le plaisir de faire partager le charme de ces musiques d’un autre temps par les adaptations qu’ils ont réalisées pour divers instruments comme la vielle, la flûte, la voix, la chalémie, la guiterne, la dulciane et le cornet à bouquin, le tout quelquefois soutenu par une percussion. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

Eglise de Chauriat 63117 Chauriat Chauriat 63117 Puy-de-Dôme Crédits : @mandragore Gratuit

