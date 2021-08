Porcieu-Amblagnieu Eglise d'Amblagnieu Isère, Porcieu-Amblagnieu Exposition photographies suite au concours “La pierre dans tous ses états” Eglise d’Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu Catégories d’évènement: Isère

Porcieu-Amblagnieu

Exposition photographies suite au concours “La pierre dans tous ses états” Eglise d’Amblagnieu, 18 septembre 2021 14:00, Porcieu-Amblagnieu. Journée du patrimoine 2021 Eglise d’Amblagnieu. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition photographies suite au concours “La pierre dans tous ses états” * Exposition photographies suite au concours “La pierre dans tous ses états” Si vous souhaitez participer au concours, toutes les informations sur le site :

http://www.patrimoineporcieuamblagnieu.fr/ *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Eglise d’Amblagnieu 38390 Porcieu-amblagnieu Porcieu-Amblagnieu 38390 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88175513.jpg?_ts=1623606451888

L’église d’Amblagnieu (13ème siècle), située sur un promontoire “le Plâtre”, est bâtie sur une base romane. Un jardin de simples, au pied de l’église, permet de découvrir plusieurs variétés de plantes. Des promenades sont possibles autour du hameau d’Amblagnieu (mise à disposition d’itinéraires).

Crédits : © Laurence Andrès Gratuit ©Laurence Andrès

Détails Catégories d’évènement: Isère, Porcieu-Amblagnieu Autres Lieu Eglise d'Amblagnieu Adresse 38390 Porcieu-amblagnieu Ville Porcieu-Amblagnieu Age maximum 99 lieuville Eglise d'Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu