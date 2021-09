Balade de la Saint Bruno Église, 19 septembre 2021 09:00, Contamine-sur-Arve.

Journée du patrimoine 2021 Église. Gratuit|Sur inscription https://lasaintbruno.fr/balade-decouverte/, 06 80 06 84 66

Dimanche 19 septembre, 09h00

Balade de la Saint Bruno

*

Vous plongerez dans son histoire politique et religieuse mouvementée, à travers le patrimoine bâti du chef-lieu. Les points de vue commentés le long du parcours permettront de souligner la situation privilégiée de ce village, que l’on pourrait appeler « la Provence du Faucigny ».

Au château de Villy, sera racontée l’histoire de ses propriétaires et notamment celle de Louise du Chastel, dame de Villy et de Charmoisy, à l’origine d’un « best-seller » du 17e siècle : introduction à la vie dévote. La vue panoramique depuis ce site donnera aussi l’occasion d’évoquer Contamine aujourd’hui et dans le futur.

*

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

*

Sur inscription.



Église Prieuré Sainte-Foy, 74130 Contamine-Sur-Arve Contamine-sur-Arve Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11222165.jpg 04 50 97 38 37

L’église de Contamine-sur-Arve est une ancienne église conventuelle devenue paroissiale du XIIIe siècle, située à Contamine-sur-Arve, en France. ers 1083, les sieurs de Faucigny, par l’intermédiaire de Guy de Faucigny, évêque de Genève, donnent l’église initialement dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul à l’abbaye de Cluny, donnant naissance au prieuré de Contamine. Les moines la placent sous le vocable de Saint-Marie et Sainte-Foy, appelée aussi église Notre-Dame. L’église devient le lieu de sépulture des sieurs du Faucigny et leur famille. En 1295, l’église est reconstruite par Béatrice de Faucigny.

L’église est ensuite dédiée à Sainte-Foy. Celle-ci fut en partie détruite en 1589 par les Bernois, lors des guerres de religion qui frappent la région.

Crédits : ®Faucigny Glières Tourisme Gratuit|Sur inscription © Faucigny Glières Tourisme