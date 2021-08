Concert “Clamor” Église collégiale Saint-Nicolas, 17 septembre 2021 20:30, Nogaro.

Journée du patrimoine 2021 Église collégiale Saint-Nicolas. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 20h30

Concert “Clamor”

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Participation libre



Église collégiale Saint-Nicolas Rue Nationale, 32110, Nogaro Nogaro 32110 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 85 04 03 73 http://www.nogaro-armagnac.fr

Édifice roman consacré en 1060 par l’archevêque d’Auch Saint-Austinde et dédié à saint Nicolas. Mesurant à l’origine 20m de long et 13m de large, il a été agrandi au XIXe siècle de la travée occidentale et a bénéficié de la construction d’un nouveau clocher en 1890. A l’intérieur, l’abside et les deux absidioles latérales sont de grand intérêt. L’abside est tapissée de cinq arcatures romanes aux chapiteaux historiés. L’absidiole nord supporte des fresques murales parmi les plus importantes du Gers en surface (30m²) et en qualité en retraçant la vie de saint Laurent, martyrisé à Rome en 258 après J.C. A l’extérieur, on peut apercevoir les restes du cloître accolé au bâtiment où des arceaux romans soutenus par des fûts et des chapiteaux ouvragés en rehaussent l’intérêt.

Crédits : © Mairie de Nogaro Gratuit