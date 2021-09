Villemaur-sur-Vanne Église collégiale Notre-Dame Aube, Villemaur-sur-Vanne Concert à la collégiale Église collégiale Notre-Dame Villemaur-sur-Vanne Catégories d’évènement: Aube

Concert à la collégiale Église collégiale Notre-Dame, 18 septembre 2021 20:00, Villemaur-sur-Vanne. Journée du patrimoine 2021 Église collégiale Notre-Dame. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 20h00 Concert à la collégiale * *

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

Gratuit. Entrée libre. Sous réserve des places disponibles et des conditions sanitaires.

Église collégiale Notre-Dame 2 Rue de l’Église, 10190 Villemaur-sur-Vanne Villemaur-sur-Vanne 10190 Aube

La collégiale Notre-Dame détruite en 1446 dans l’incendie de la ville est reconstruite et voûtée en bois en 1510. Elle s’enrichit au début du XVIe siècle d’un exceptionnel jubé de bois. C’est une œuvre majeure de l’art de transition en Champagne méridionale qui témoigne de la circulation des œuvres gravées, colportées depuis la Rhénanie.

Ce chef d’œuvre entouré de boiseries et d’une statuaire du XIVe au XVIIe siècle fait de l’église de Villemaur un lieu témoin de l’histoire de l’art et du compagnonnage.

