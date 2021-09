Cintegabelle Église Cintegabelle, Haute-Garonne Visite guidée Église Cintegabelle Catégories d’évènement: Cintegabelle

Journée du patrimoine 2021

Prévoir montées et marches, stationnement : parking Frédéric Mistral (salle des fêtes)

Église 31550 Cintegabelle

05 61 08 90 97 http://mairie-cintegabelle.fr/

De type gothique méridional avec un portail de style roman, l’église fut agrandie et reconstruite plusieurs fois en raison de nombreuses destructions (guerre de Cent Ans). Elle mesure désormais 17 m de large, 40 m de long et 45 m de haut. Le clocher est l’œuvre de Laurent Clary, maître maçon qui participa à la construction du bâtiment en 1543. L’église renferme de nombreux trésors, tels les fonts baptismaux en plomb (XIIIe siècle), les orgues et quatre tableaux de Jean-Baptiste Despax (XVIIIe siècle).

