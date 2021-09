Carnas Église Carnas, Gard Visite guidée du patrimoine carnassois Église Carnas Catégories d’évènement: Carnas

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h00 Visite guidée du patrimoine carnassois * Visite guidée à travers le village pour découvrir le patrimoine rural: le château, l’église ancienne, le presbytère, les cimetières, les écoles, la mairie, le four, le puits, le lavoir, les fontaines, les croix et pour finir la nouvelle église. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h45

Groupe de 12 personnes maximum, rdv au Foyer à 14h et 16h

Église 30260 Carnas Carnas 30260 Gard

09 81 41 78 92 http://www.carnas.fr

Visite guidée à travers le village pour découvrir l’évolution du bâti: château, église ancienne, presbytère, cimetières, écoles, mairie, four, lavoir, fontaines, croix, nouvelle église.

