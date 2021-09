Cabrières-d'Avignon Eglise Cabrières- d'Avignon Cabrières-d'Avignon, Vaucluse Rando Balade : Patrimoine de Cabrières d’Avignon Eglise Cabrières- d’Avignon Cabrières-d'Avignon Catégories d’évènement: Cabrières-d'Avignon

Rando Balade : Patrimoine de Cabrières d'Avignon Eglise Cabrières- d'Avignon, 17 septembre 2021 09:30, Cabrières-d'Avignon

Vendredi 17 septembre, 09h30 Rando Balade : Patrimoine de Cabrières d’Avignon * Dans le cadre du Grand Site La Fontaine de Vaucluse , découverte du territoire et sa biodiversité, découverte de la technique de la pierre sèche, faune et flore. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

ENTREE LIBRE SU INSCRIPTION

Eglise Cabrières- d'Avignon place de l'eglise 84220 Cabrieres d'Avignon Cabrières-d'Avignon 84220 Vaucluse

0610875372 http://www.paysdessorgues.fr

samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15 h à 16h30 rendez vous devant l’eglise pour une visite commentée par Pierre Laban

Crédits : @ccpsmv Gratuit|Sur inscription @communicationcabrieresdavignon

