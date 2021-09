Blavozy Eglise BLAVOZY, Haute-Loire « Déambulation historique et anecdotique de l’église à la carrière ». Eglise Blavozy Catégories d’évènement: BLAVOZY

« Déambulation historique et anecdotique de l'église à la carrière ». Eglise, 19 septembre 2021 09:30, Blavozy

Dimanche 19 septembre, 09h30 « Déambulation historique et anecdotique de l’église à la carrière ». * « Déambulation historique et anecdotique de l’église à la carrière d’arkose ». Partez sur les traces de l’histoire locale, découvrez l’église construite par les carriers et les habitants au milieu du 19ème siècle. Vous pourrez remarquer l’architecture de la construction et son mobilier authentique. L’arkose largement utilisée provient des carrières voisines exploitées depuis l’époque romaine. La déambulation commentée vous conduira au plus près des sites d’extraction de la pierre à bâtir. Vous pourrez en connaître la formation géologique et les différentes méthodes d’exploitation qui se sont succédé au fil du temps. Quelques exemples d’utilisation de cette arkose au cours des siècles, vous seront présentés. *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h30

*

Déambulation commentée limitée à une vingtaine de personnes.

Eglise Place de l’église – 43700 – BLAVOZY Blavozy 43700 Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88087285.jpg +33 04 71 03 00 19 https://www.blavozy.fr https://www.facebook.com/Blavozy-mairie-

